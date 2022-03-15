Из Смоленска отправилась третья машина с гуманитарной помощью для жителей Донбасса

Сбор необходимого организовала «Единая Россия»

Пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса открыли в конце февраля на базе Смоленской региональной общественной приемной «Единой России».

За это время депутаты, смоляне, общественники успели собрать порядка 20 тонн гуманитарной помощи: крупы, консервы, детские смеси, вода, постельное белье, вещи первой необходимости.

Единороссы одними из первых, понимая сложившуюся ситуацию, откликнулись и начали сбор. По словам секретаря Смоленского регионального отделения партии, председателя областной Думы Игоря Ляхова гуманитарная помощь от Смоленщины будет поступать до тех пор, пока в ней нуждаются.

«Мы везем в город Ростов-на-Дону продукты и необходимые вещи беженцам, чтобы поддержать людей, которых украинские фашисты, бандеровцы выгнали из жилых домов и уже 8 лет терзают Донецк и Луганск. Будем доставлять все необходимое, пока есть такая потребность. Ведь это славянский братский нам народ, по-другому поступить мы не имеем права. Я был свидетелем, когда семьи с детьми приносили продукты, детское питание, чтобы хоть как-то поддержать людей, которые были вынуждены покинуть свой дом. Спасибо большое неравнодушным смолянам за то, что они откликнулись на призыв, чувствуют и переживают боль других», — подчеркнул Игорь Ляхов.

Гумпомощь собирают всем миром – присоединяются учебные заведения, церковь, поисковики.

«Это только начало! Наши ребята-поисковики готовы помогать. Мы постоянно проводим совместную с партией акцию «Забота», нам не впервой помогать людям», — отметила сенатор, лидер поискового движения на Смоленщине Нина Куликовских.

Штабы по сбору гуманитарной помощи открывают и местные отделения «Единой России» совместно с районными администрациями. На данный момент гуманитарную помощь можно передать в Гагарине, Вязьме, Дорогобуже, Сафонове, Ярцеве. В Смоленске вещи первой необходимости и непортящиеся продукты принимают по адресу Карла Маркса, 14.