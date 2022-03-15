#ЗаПрезидента#РусскаяВесна#СвоихНеБросаем
— Отделение лыжных гонок МБУ ФСК «Сафоново» первым в городе поддержало объявленную Президентом нашей страны специальную военную операцию. Еще в конце февраля мы провели кросс-бросок на Красный Холм, посвященный нашим воинам, которые сейчас борются с недобитыми бандеровскими отродьями на Украине.
Все восемь лет мы сопереживали нашим братьям в Донбассе и поддерживали их стремление к защите своего права говорить на родном языке, сохранять и беречь культурно-исторические традиции и не дать прорасти нацизму на земле Новороссии.
Эта военная операция должна положить конец непрекращающимся атакам на мирные города ДНР и ЛНР и предотвратить возможные угрозы России. Это не война, это борьба за мир!
Владимир КУЗЬМИЧ, тренер, депутат Сафоновского городского Совета депутатов
Это борьба за мир
#ЗаПрезидента#РусскаяВесна#СвоихНеБросаем
Будьте первым, кто оставит комментарий!