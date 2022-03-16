Наше дело правое

Гнетущая обстановка в мире угнетает… Но я точно знаю, что наш президент прав, признав независимость Донецкой и Луганской народных республик и заключив договор с ними о военной помощи.

Восемь лет украинские нацисты убивали мирных людей, обстреливали города и села, продолжают и сейчас уничтожать их. А мы надеялись, что решим с этими оболваненными американской пропагандой людьми вопрос мирным путем… И весь мир молчал и не повлиял на своего нового «друга» Украину. Ведь на этих территориях живут, по их мнению, не люди, а «колорады», «ватники».

Знаю, что они меня не слышат, но все равно скажу: «Эта военная операция на Украине началась из-за вас. Это из-за вас умирали и умирают защитники признанных нами независимых республик, сейчас погибают наши солдаты и офицеры. Смерть этих людей на вашей совести! Потеряли память и забыли, кто освободил мир от фашистской чумы, кто победил Гитлера?»

И сейчас, когда Россия разбирается с фашизмом на Украине, Запад

хочет задушить нас экономическими санкциями, не понимая, что эта удавка может оказаться на его же горле. Ведь наше дело правое. И мы выстоим и победим.

А если кто и сомневался в правильности принятого решения о вводе войск, то в связи с последними открывшимися фактами изменил свое мнение и понял, что это продуманное решение нашего президента. Это та красная черта, дальше которой отступать нельзя.

А те, кто не понял, то, как тараканы, сбежали в Израиль, США, Европу и будут там плести паутину лжи на Россию. Для предателей все методы хороши, лишь бы их не лишили иностранного гражданства, не отобрали недвижимость и не заморозили счета. Вы не русские. Вы никто!

Репортажи наших корреспондентов с места событий показывают, что украинские националисты используют мирное население живым щитом, запускают запрещенные кассетные ракеты с массовым поражением в Донецк – гибнут люди, в том числе и дети.

Очень переживаем и молимся за наших воинов. Желаем им полной победы. Они все герои и защитники нашей Родины.

А за окном нежно-голубое небо, на котором нет ни одного облачка! Только солнце! Жизнь дана для радости, а не для горя!

Хочу видеть счастливые лица матерей! Счастливые лица наших воинов, вернувшихся с войны победителями! Хочу жить в мире и дружбе со всеми людьми.

Людмила Виноградова, ветеран труда, пенсионер