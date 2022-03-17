Сотрудники исправительной колонии №2 предотвратили попытку доставки в учреждение запрещенных предметов

Сотрудники исправительной колонии №2 предотвратили попытку доставки в учреждение запрещенных предметов

Семь сотовых телефонов были обнаружены при реализации оперативной информации во время досмотра трактора, заезжающего на территорию исправительной колонии №2 УФСИН России по Смоленской области.

Запрещенные к использованию на территории исправительного учреждения предметы были упакованы в полиэтиленовый сверток и ухищренным способом спрятаны в обшивке крыши кабины трактора ЛТЗ-80.

При осмотре свертка в нем были обнаружены семь сотовых телефонов различных моделей, предназначавшиеся осужденным, отбывающим наказание в исправительном учреждении.

В настоящее время по факту обнаружения запрещенных предметов сотрудниками УФСИН России проводится проверка.

УФСИН России по Смоленской области предупреждает граждан об ответственности за передачу запрещенных предметов на территорию исправительных учреждений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Пресс-служба УФСИН России по Смоленской области.