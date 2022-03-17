Стойкости и мужества!

Поддерживаю решение Президента Российской Федерации Владимира Путина о проведении военной спецоперация на Украине.

В настоящий момент мы должны объединиться как российский народ, отказаться от политических и национальных амбиций и распрей. Наши деды, прадеды тысячелетиями отстаивали интересы Родины, воевали на защите рубежей Отечества. Участвуя в локальных конфликтах, мы и наши предшественники с честью выполняли поставленные задачи, не посрамили воинской чести. На том стояла и будет стоять Русь. Нашим войскам, которые выполняют сейчас спецоперацию на Украине, – пожелания стойкости, мужества и отваги. И чтобы все вернулись домой живыми и невредимыми!

Проведение военной операции направлено на освобождение признанных нами Донецкой и Луганской народных республик. Наши военные выступают не против украинского народа, а против нацистской клики, которая фактически взяла всю Украину и весь украинский народ в заложники. По сути, это самозащита нашей страны. Дальше терпеть убийство русскоязычных граждан, наращивание военной инфраструктуры, направленной на наше уничтожение, мы не имеем никакого права. Мы себе этого просто не сможем простить, и дети наши нам этого не простят.

Александр ГЕРАСЕНКОВ, председатель Сафоновской организации «Боевое братство»

Фото Татьяны Гляшовой