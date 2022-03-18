Мир нужен всем!

Мир – это главное слово на свете. Мир, очень нужен нашей планете. Мир нужен взрослым! Мир нужен детям! Мир нужен всем!

Сегодня мы можем услышать мнение, что Россия, Белоруссия и Украина – это совершенно разные страны, культуры, народы. Конечно, можно разделить страны формальными границами, но связи между ними все равно будут крепкими. Осознание своего общего происхождения, единых корней – характерная черта менталитета трех братских восточнославянских народов.



Мы поддерживаем нашего президента! Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Этот шаг стал следствием многолетнего противостояния на Донбассе, заложниками которого выступают несколько миллионов жителей этой непризнанной части Украины. Мы уже принимали беженцев в 2014 году. Мы видели кадры хроник, что оставляют после себя на Донбассе украинские силовики. Против республик, против нашей страны сейчас ополчились Европа, США, начались обстрелы Донбасса. Повторения 2014 года быть не должно!



Хватит войны! Скажем СТОП обстрелам городов непризнанных республик Украины! Можно сидеть и ждать, как будут развиваться события дальше. Можно закрыть глаза на гибель невинных людей. Но Россия пошла по другому пути. Совет безопасности принял единогласное решение — признать суверенитет ДНР и ЛНР. Свою позицию высказал и президент нашей страны. Этот шаг поставит точку в стремительно нарастающей эскалации конфликта на Донбассе



Это наши люди, и мы не имеем права бросить их в беде. Мы должны помочь им. Люди устали от страха. Одно из их главных желаний — вернуться домой. Мы очень рассчитываем, что в скором времени этот кошмар, в котором жили все восемь лет эти люди, прекратится.

Евгений ТЕЛЕШОВ, учитель истории и обществознания средней школы № 6.

#ZaПрезидента#ZaМир#своихнебросаем#ДавайЗаМир