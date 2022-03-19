Мы за мир без фашизма

Восемь лет назад Крым вернулся в Россию. Так решили его жители на всеобщем референдуме. Историческая справедливость восторжествовала! Но Донецкая и Луганская народные республики, которые в 2014 году отказались состоять в составе Украины, где героями стали нацистские преступники, все эти годы подвергались насилию с их стороны. Укронационалисты продолжали обстреливать города и села Новороссии, устраивали диверсии и убивали мирное население, в том числе и детей.

Для меня, врача-педиатра, нет ничего важнее здоровья и жизни детей. Аллея ангелов в Донецке, где на плитах – имена детей, погибших от снарядов и пуль укронационалистов, – свидетельство их преступной бесчеловечности.

Россия не оставила в беде Донбасс, поддержав решение Президента России о специальной военной операции, направленной на защиту жизни и свободы людей на Украине от националистов. Как в годы Великой Отечественной войны наша страна освободила Европу от коричневой чумы, так и сейчас взяла на себя эту миссию.

Мы сейчас живем надеждой на победу над фашизмом на Украине. С нетерпением ждем возвращения с победой наших воинов.

Фашизм не имеет национальности. Мы боремся за мир, в котором ему не будет места.

Татьяна Кристалинская, врач-педиатр,

депутат Сафоновского районного Совета депутатов,

член фракции партии «Единая Россия»

#ZaПрезидента#ZaМир#своихнебросаем#ДавайЗаМир15

