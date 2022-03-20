Любовь Ульянова, заведующая ковидным госпиталем №1,
депутат Сафоновского городского Совета:
— В эти трудные времена мы с коллегами, как люди, находящиеся на
передовом крае борьбы с коронавирусом, поддерживаем наших
воинов, участвующих в специальной военной операции на Донбассе.
Мы тоже в «окопах», только медицинских, боремся изо всех сил и
вносим свой вклад в общее дело укрепления государства, заботимся о
жизни и здоровье граждан. Сегодня свой труд посвящаем тем, кто
освобождает Украину от нацистов, рискует своей жизнью ради
мирного неба и спокойствия. Верим нашему Президенту, надеемся на
скорейшее окончание трагической для всех ситуации.
#ZaПрезидента#ZaМир#своихнебросаем#ДавайЗаМир
ВЕРИМ И НАДЕЕМСЯ
Любовь Ульянова, заведующая ковидным госпиталем №1,
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