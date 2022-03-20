ВЕРИМ И НАДЕЕМСЯ

Любовь Ульянова, заведующая ковидным госпиталем №1,

депутат Сафоновского городского Совета:

— В эти трудные времена мы с коллегами, как люди, находящиеся на

передовом крае борьбы с коронавирусом, поддерживаем наших

воинов, участвующих в специальной военной операции на Донбассе.

Мы тоже в «окопах», только медицинских, боремся изо всех сил и

вносим свой вклад в общее дело укрепления государства, заботимся о

жизни и здоровье граждан. Сегодня свой труд посвящаем тем, кто

освобождает Украину от нацистов, рискует своей жизнью ради

мирного неба и спокойствия. Верим нашему Президенту, надеемся на

скорейшее окончание трагической для всех ситуации.

#ZaПрезидента#ZaМир#своихнебросаем#ДавайЗаМир



