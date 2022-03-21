Дети Донбаса. Какие они?

Это малыши, которые появились на свет в подвале роддома, куда из-за обстрела были вынуж дены спускаться роженицы и врачи; это дети, боящиеся громких звуков; мальчишки и девчонки, оставшиеся без кистей рук и ног из-за разорвавшихся снарядов. Дети-подростки, оказавшиеся из-за войны сиротами. На их страдания 8 лет не обращало внимания мировое сообщество.

Я – за будущее детей! Сколько еще можно было смотреть, как убивают детей на Донбассе? Ни материнские слезы, ни гибель их отцов не смогли остановить трагедию и беззаконие. Я поддерживаю курс, выбранный сегодня президентом Владимиром Путиным, который защищает детей ДНР и ЛНР. А мы своих не бросаем!!!!!

Любовь Тимашкова, директор школы № 9, депутат Совета депутатов Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области, член партии «Единая Россия»

#ZaПрезидента#ZaМир#своихнебросаем#ДавайЗаМир

