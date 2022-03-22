Оттенки ковида. В СмолГУ отметили Международный день цвета

Эксперименты с цветовосприятием и обсуждение дизайн-проектов социальных учреждений. 21 марта в Смоленском государственном университете научно-популярно отметили Международный день цвета.

Как меняется цветовосприятие человека, перенёсшего коронавирусную инфекцию? На этот вопрос ищут ответ сотрудники Центра прикладных исследований цвета СмолГУ. Они предложили всем переболевшим ковидом проверить цветовое зрение с помощью цветового теста Фарнсворта-Манселла. Участники эксперимента должны были расположить специальные фишки так, чтобы переход от одного цвета к другому оказался как можно более плавным.

«Этот тест распространён в мире, но крайне редко используется в медицинской практике из-за того, что он достаточно дорогостоящий: не каждая поликлиника может позволить себе его приобрести. В научном мире он считается одним из самых чувствительных к разным смещениям цветовосприятия. Сегодня наша задача – проверить гипотезу о том, действительно ли у людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, меняется восприятие оттенков», – рассказывает руководитель Центра прикладных исследований цвета, профессор кафедры социологии, философии и работы с молодёжью Юлия Грибер.

Первичные результаты теста сразу же отображают сильную цветовую аномалию, а с помощью программы и специальных индексов можно различить даже малейшие цветовые отклонения.

«Всё началось с эксперимента, посвящённого цветонаименованиям. Мы собирали данные на протяжении почти четырёх лет до пандемии. Затем продолжили эксперимент с теми, кто переболел коронавирусной инфекцией. Оказалось, что в их цветонаименованиях появляется больше модификаторов, что нас насторожило. Люди, перенёсшие ковид, начинают включать в названия оттенков дополнительные слова: грязно-зелёный, тёмно-красный, блекло-жёлтый. Это важный показатель с точки зрения психолингвистики: он означает, что людей начинает беспокоить что-то в описании светлоты и насыщенности. Это был всего лишь психолингвистический эксперимент, сейчас мы проводим более точное, психофизиологическое исследование», – комментирует Юлия Грибер.

Обрабатывать большой объём данных помогает команда преподавателей и студентов физико-математического. Под руководством доцентов кафедры прикладной математики и информатики Виктора Мунермана и Татьяны Самойловой старшекурсники и магистранты подбирают уже имеющиеся и создают собственные программы. На одну из них порой уходит от двух дней до месяца.

«Для любых социологических исследований, касающихся цвета, мы применяем информационные технологии. В качестве исходных данных используем онлайн-ответы респондентов о цветонаименованиях, эти данные обрабатываем с помощью математических моделей, своих или готовых. Чаще всего используем методы искусственного интеллекта, например, метод кластеризации для группировки ответов в палитру цветов. Ещё один метод – машинное обучение – хорошо подходит для прогнозирования пола респондента по тому, какое цветонаименование он выбрал. Выполняем сравнение алгоритмов, сравнение программ, выбираем те, которые лучше подходят для обработки этих данных», – говорит Татьяна Самойлова.

Параллельно с экспериментами в СмолГУ проходило обсуждение дизайн-проектов, которые преподаватели и студенты социологического и художественно-графического факультетов разрабатывают для геронтологического центра «Вишенки» и школы № 9 Смоленска. В основе выбора палитры – результаты исследований особенности цветовосприятия разных возрастных групп. В обсуждении приняла участие руководитель центра «Вишенки» Наталья Корчигина:

«У нас был очень хороший опыт сотрудничества с командой СмолГУ в 2019 году, в это время в отделении милосердия проходил ремонт. Мы немного боялись, но результаты нашего сотрудничества получились очень хорошими. Отделение яркое, интересное, наши проживающие даже во время ремонта приходили в отделение и наблюдали за ходом работ. С 2019 года мы стали хорошими друзьями, отслеживали все идеи центра и были очень рады снова оказаться в проекте, который поддержал Фонд президентских грантов. Это проект нового отделения – отделения социальной реабилитации инвалидов молодого возраста».

Новый проект занимает целый этаж корпуса. Он предусматривает комнаты дневного и круглосуточного пребывания, кабинеты психологической разгрузки, классы обучения, швейную мастерскую, кухню-буфет, прачечную и другие помещения.

«Палитра дизайна для школы № 9 отличается от цветов в «Вишенках». В первом случае нас попросили привести в порядок раздевалку. Здание построено в 50-е годы как госпиталь, его потом переделали в школу. Раздевалка в подвале сейчас выглядит не очень весело, мы пытаемся превратить её в раздевалку-коворкинг, чтобы ребята, которые остаются после уроков, могли найти удобное для себя место пообщаться, сделать домашку. Подбираем цвета, чтобы дети были свежи, бодры и открыты к восприятию, это лёгкие, прозрачные оттенки, яркие акценты. В «Вишенках» другая история, там мы вносим тепло и уют, чтобы люди с ограниченными возможностями, которые находятся там постоянно, чувствовали себя как дома, хорошо и комфортно», – рассказывает дизайнер Павел Бобовников, который сопровождает проекты студентов.

В планах команды – завершить разработку дизайна уже в мае.

Специалист

управления по связям с общественностью

Анастасия Разумная