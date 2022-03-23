Мнение

Любовь Павлова, председатель территориальной избирательной комиссии МО «Сафоновский район»: — Сегодняшние события на Украине, когда российская армия и военно-морской флот спасают всех от фашизма, не могут не найти поддержку в наших сердцах. Эта военная операция сплотила русский народ вокруг Владимира Путина, доверие к которому вопреки желанию Запада только выросло. Спасибо военным, сражающимся сейчас за демилитаризацию и денацификацию Донбасса. Мы за мир, за Россию, за президента!

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