Ремонт почтовых отделений

На Смоленщине начнут капитально ремонтировать почтовые отделения

Они вошли в федеральную программу обновления, инициированную «Единой Россией»

Отправка писем, получение пенсии, оплата коммунальных услуг – для жителей села почта давно стала неотъемлемой частью жизни. «Почта – это инфраструктурный центр, поэтому, конечно, сегодня крайне важна ее модернизация, особенно на селе. В этом году мы включили в программу десять смоленских отделений. Сейчас обсуждаем с региональным управлением «Почты России», с главами районов и поселений, какие объекты необходимо внести в программу в дальнейшем. Важно, что наш регион попал в эту программу в первый же год, и ее реализацию будет контролировать «Единая Россия», — отметил вице-спикер Госдумы, депутат от области Сергей Неверов.

Всего на Смоленщине действует 504 стационарных и 9 передвижных отделений «Почты России». Основная часть – более 400 – расположена в селах и деревнях.

«Сейчас дорожная карта проекта находится на согласовании. Однозначно можно сказать, что за четыре года в регионе будут отремонтированы несколько десятков отделений», – разъяснил директор управления федеральной почтовой связи в Смоленской области Максим Козловский.

В числе первоочередных почтовые отделения в Смоленском (Талашкино и Катынь), Гагаринском (Карманово), Вяземском (Кайдаково и Вязьма-Брянская), Темкинском (Темкино), Сафоновском (Издешково), Починковском (Стодолище), Рославльском (Остер) и Ершичском (Ершичи) районах.

Татьяна ПЕТРОВА.