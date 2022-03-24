Мнение

Андрей Николаев, руководитель сафоновского отделения общественной организации «Молодой гвардии»:

— Мы с молодогвардейцами поддерживаем проведение специальной военной операции на Украине. Очень примечательно, что сейчас там с проявлениями нацизма борются потомки героев Великой Отечественной войны, которые в свое время защитили мир от фашизма ценой своих жизней. Выходя на акции и флешмобы, молодогвардейцы Сафонова видят единодушие со своими земляками, одобряющими действия российской армии. Мы за президента, за мир. Своих не бросаем!