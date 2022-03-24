Пусть пожары будут только в творчестве

В Сафоновском отделении ВДПО состоялось подведение итогов межрайонного этапа ежегодного конкурса «Останови огонь!»

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Учебный класс Сафоновского местного отделения ВДПО в эти мартовские дни превратился в настоящую галерею совершенно разнообразных работ по противопожарной тематике. Эти работы представлены на суд жюри в рамках ежегодного конкурса детско-юношеского творчества «Останови огонь!».

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В жюри конкурса приняли участие: Медведева Татьяна Викторовна – старший менеджер комитета по образованию АМО «Сафоновский район», Черных Наталья Александровна – дознаватель ОНДиПР Сафоновского и Холм-Жирковского районов, Соловьёва Елена Алексеевна – заведующая районной детской библиотекой, Муравьёв Михаил Александрович – зам. начальника 14 ПСЧ г.Сафоново, Хотулёва Марина Александровна – главный редактор газеты «Сафоновская правда» и председатель жюри – председатель Совета Сафоновского МО ВДПО Борисов Сергей Петрович.

В нынешнем межрайонном этапе приняли участие ребята из детских садов, школ, центров дополнительного образования и творческих объединений Сафоновского, Холм-Жирковского, Ельнинского и Дорогобужского районов.

В этом году на суд жюри представлена 231 работа из 51 образовательного учреждения. Все работы уникальны, интересны по-своему, полёт фантазии на противопожарную тематику просто безграничен! Здесь и пластилин, и вышивка, лоскутное шитьё, вязание, моделирование, выжигание, сказки и мультфильмы, кроссворды, настольные игры и модели пожарных машин! А какое разнообразие рисунков! Перед жюри стоял невероятно сложный выбор: так много восхитительных работ, которые не хочется выпускать из рук, но в конкурсе невозможно победить всем.

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Тем не менее, назовем имена золотых победителей.

В номинации «Художественно-изобразительное творчество» отмечены работы «Ты костер не разжигай, будет плохо, так и знай!» Егора Рахманова (д/с «Огонек», пос. Верхнеднепровский), «Не жги огонь в лесу» Ангелины Евдокимовой (ДДТ, г. Сафоново), учащихся Сафоновской детской художественной школы Ангелины Александровой и Глеба Игнатова, изобразивших спасение горящего Берлина в 1945 году и портрет графа Шереметьева, сыгравшего большую роль в становлении пожарного дела в русской империи. В самой старшей возрастной категории первое место занял рисунок Сергея Васюкова из Дорогобужского ДДТ «Маленькая спичка – большая беда».

Наилучшие поделки декоративно-прикладного творчества представили Елена Ванагс из д/с «Ежик» (станция Игоревская Холм-Жирковкого района), Ирина Шпакова (сафоновский ДДТ), Анаит Хачатрян из Верхнеднепровской школы № 2, и Алена Большакова (Сафоновский ДДТ).

Призы за первое место в технических видах творчества ушли в начальную школу-детский сад Александру Алексееву, д/с «Солнышко» Ксении Шупрычиньской, Ксении Васильевой (Дом творчества детей и юношества пгт Холм-Жирковский), Диане Туболевой (Верхнеднепровская школа № 2) и Анне Лукиной из Барановской школы.

Специальными призами отмечен мультфильм «Профессия – пожарный» Марии Леонченко.

Кроме того, жюри решило дополнительно поощрить некоторых участников за оригинальность сюжета, изобретательность и творческий поиск, полет фантазии, самый оригинальный сюжет, мастерство, неординарность и находчивость.

Победители и призёры будут приглашены на торжественное награждение. О его дате и месте проведения Сафоновское МО ВДПО сообщит дополнительно.

Участникам, не занявшим призовые места, будут вручены сертификаты, подтверждающие участие в Конкурсе.

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Работы победителей и призёров межрайонного конкурса «Останови огонь!» отправятся в Смоленск для участия в областном этапе, а затем и во Всероссийском.

Дерзайте, творите, фантазируйте! Пусть пожары будут лишь в творчестве!

Ольга Казакова, инструктор ВДПО