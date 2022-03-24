Россия готовит ответ на санкционное давление

Российский рынок из-за усиления санкционного давления покинуло около 230 западных компаний. В ответ на это Правительство России готовит беспрецедентные мероприятия по стимулированию производства и гарантиям потребительской безопасности.

Ряд компаний из стран, не поддержавших санкции против РФ, готовы прийти в Россию и занять на нашем рынке места западного бизнеса.

Эксперты отмечают, что возврат на рынок РФ ушедших компаний будет сопряжён с дополнительными трудностями. Они не смогут рассчитывать на льготные условия и экономические преференции прежних лет.

Какие возможности, на ваш взгляд, открывает для отечественного производства уход западных компаний с российского рынка? Какие шаги следует предпринять для смягчения последствий введения санкций.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Иванов Александр Михайлович, Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС:

– Новый виток санкций, объявленных, или, как выражаются западные СМИ, «наложенных» на российские предприятия и организации, должны, наоборот, подстегнуть развитие отечественного производителя, производя аналогичные товары и услуги, заменяющие изъятые из оборотов! Выскажу лишь свое наблюдение, что преклонение современной молодежи перед западными ценностями и культурой в виде социальных сетей и едой не является таким уж необходимым и неизбежным.

Стремление к подражанию западноевропейскому образу жизни легко может быть заменено собственными идеями и развлечениями, которых в нашей истории можно найти огромное количество. Так что надеюсь, что высказанные санкции приведут лишь к укреплению как российской экономики, так и отечественного самосознания и поиску своего самостоятельного пути развития.