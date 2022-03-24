С праздником, работники культуры!

Сегодня работники культуры города и района принимали поздравления с профессиональным праздником.

Их пришли и приехали поздравить Глава МО «Сафоновский район», исполняющий полномочия секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Александр Лапиков, депутат Смоленской областной Думы Александр Станьков, председатель Сафоновского районного Совета депутатов Анна Захарова, представитель Смоленской областной организации обкома профсоюза работников культуры.





В праздничной атмосфере состоялось награждение работников культуры, а затем прошел парад с представлением коллективов Сафоновского историко-краеведческого музея, детской школы искусств, детской художественной школы имени В.М. Кириллова, Сафоновской клубной районной системы, районной библиотечной системы. Торжество прошло креативно, на подъеме, не дав повода зрителям усомниться в таланте творческих людей, представляющих цвет культуры Сафоновского района.









Организаторы праздника адресовали поздравления с профессиональным праздником ветеранам труда, подарив им букеты цветов.

С праздником, друзья!

Фотоотчет Татьяны ГЛЯШОВОЙ.