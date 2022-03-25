Алексей Островский возглавит оперативный штаб по оздоровлению экономики Смоленской области

Губернатор провел рабочую встречу со своим заместителем Алексеем Стрельцовым по вопросам инвестиционного развития, а также поддержки малого и среднего бизнеса.

В ходе совещания Алексей Стрельцов проинформировал губернатора о достигнутом в регионе в 2021 году показателе по объему привлеченных в основной капитал инвестиций, он составил 70,3 миллиарда рублей, что соответствует докризисному уровню 2019 года.

По словам заместителя губернатора Алексея Стрельцова, многие отрасли достигли уровня объема капитальных вложений допандемийного периода. Более трети объема инвестиций в основной капитал приходится на промышленное производство, в том числе, обрабатывающие предприятия, которые составили 20% от инвестиций крупных и средних организаций. Доля инвестиций в обеспечение электроэнергией, газом составила 14%; в транспортировку и хранение – 17,6%; в сельское и лесное хозяйство, рыболовство – 8,3%.

По поручению Алексея Островского профильный департамент регулярно анализирует и разрабатывает дополнительные меры поддержки бизнеса. В 2021 доля частных инвестиций в региональную экономику составила 93,3% от общего объема.

— Рад, что, несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней ограничительные меры, промышленность Смоленщины демонстрирует не только стабильность, но и рост в отдельных сферах. Важно учитывать, что сложности, которые бизнес испытывает в связи с пандемией, усилятся теми ограничениями, которые появляются на фоне внешнеполитических событий. Произойдет наложение одного фактора на другой. Поэтому необходимо разработать дополнительные меры поддержки для смоленского бизнеса, причем, не только в сфере промышленности, торговли, но и в отношении агропромышленного комплекса, — сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что новые меры поддержки должны оказать содействие бизнесу, но при этом не приводить к искусственному сокращению налогооблагаемой базы. Необходимо искать разумный баланс.

Алексей Стрельцов доложил, что уже сейчас разрабатываются меры поддержки, которые можно внедрить на региональном уровне, в том числе, касающиеся предоставления налоговых льгот.

— Поручаю вам создать оперативный штаб под моим председательством по оздоровлению экономики Смоленской области. В ближайшее время проведем его первое заседание. Также на следующей неделе необходимо подготовить и провести совещания по поддержке малого и среднего бизнеса на территории региона и по вопросу ценообразования на товары первой необходимости. Обе эти темы находятся под моим личным контролем. Считаю необходимым эти вопросы оперативно обсудить, — отметил Алексей Островский.

ЕСТЬ МНЕНИЕКрючкова Светлана Алексеевна, Председатель, генеральный директор РСОО «Общество защиты прав потребителей «Фемида»

Наша область имеет достаточный потенциал для развития экономики. Создание оперативного штаба будет способствовать скоординированному решению принимаемых мер по инвестиционным вопросам, оздоровлению и экономическому росту в Смоленской области.

Данные меры необходимы в период сложившихся ситуаций связанных с пандемией коронавируса и международной обстановкой.