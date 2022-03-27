Культура России должна быть без границ

Сегодняшняя геополитическая обстановка влияет на все аспекты нашей жизни, многие деятели культуры ограничены в выступлениях с выездными концертами, гастролями в другие государства. Я считаю, что культуру России должны видеть во всем мире! Этим постом я хочу поддержать всех, кто стал заложником обстоятельств. Несмотря на то, что сейчас мы испытываем определенные сложности, я полностью поддерживаю решение Президента о проведении спецоперации. Я люблю свою страну! Сильная Россия обязана защищать свои границы, интересы, своих людей. #ZaПрезидента#ZaМир#своихнебросаем#ДавайЗаМир#ЗаРоссию#ЗаПутина#ЗаНаших#НинаСнытинаZ