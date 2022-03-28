Нужна консолидация общества

Я полностью поддерживаю решение Президента России Владимира Путина провести спецоперацию на Украине – это обдуманный и ответственный шаг, крайняя мера для защиты интересов русского населения и рубежей России. Коллектив Сафоновской швейной фабрики «Орел» также разделяет эту точку зрения.

Сейчас, когда страны Запада обрушили на Россию новую волну санкций, нам следует объединиться и не пасть духом. Мы, наследники Великой Победы, сумеем плечом к плечу противостоять любым внешним угрозам.

До глубины души возмущают бесчинства, которые творят нацисты в Мариуполе и других городах Украины. Нередко они прикрываются мирными жителями, как живым щитом. Пора положить конец этим расправам, многолетнему глумлению над населением Луганской и Донецкой народных республик.

Общественным силам России важно объединиться вокруг решения президента страны о защите жителей Донбасса от агрессии, проведения операции по демилитаризации и денацификации Украины. Сегодня, понимая, перед какими вызовами стоит наше государство, как никогда, нужна консолидация общества.

Николай АНДРИЯНОВ, генеральный директор ООО «Сафоновская швейная фабрика «Орел».

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