Проявить выдержку и быть патриотами

Николай Куваев – директор СИТТ, заслуженный учитель РФ

Педагоги и студенты Сафоновского индустриально – технологического техникума присоединились к Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. Мы поддерживаем Президента РФ Владимира Путина в его решении о проведении специальной военной операции на Украине, потому что она направлена на то, чтобы в Европе установился мир без фашизма. Россию вынудили пойти на эту меру. Когда будущее страны и её граждан находятся под угрозой, приходится действовать незамедлительно. Военная специальная операция была единственным возможным выходом из сложившейся ситуации. В это трудное, но знаковое время мы обязаны проявить выдержку и спокойствие, патриотизм и приверженность гуманистическим идеалам. Коллектив техникума поддерживает этот решительный и оправданный шаг. В техникуме открыт центр сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса и беженцев из Украины.

Николай Куваев, директор СИТТ, заслуженный учитель РФ