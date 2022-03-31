Во имя справедливости

Дмитрий ШАХОВ, директор СОШ № 2:

Спустя почти семьдесят семь лет после Победы в Великой Отечественной войне эстафету мужества принял Донбасс, жители которого вынуждены были встать на защиту своей свободы и правды. Мы, граждане огромной многонациональной страны, обязаны помочь нашим братьям, по-другому поступить нельзя, во имя справедливости и будущего нашей страны! В чем же должна заключаться наша помощь? Это не только помощь беженцам, это труд каждого на своем месте, поддержка решений правительства, действий армии. Мы должны быть единой силой, тогда мы будем непобедимы!

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