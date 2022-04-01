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С трудностями справимся

01.04.2022

Иван ВЛАСЕНКОВ, специалист отдела по делам молодежи АМО «Сафоновский район»:


В настоящее время мировая обстановка в достаточной степени накалена. Президент Российской Федерации объявил о специальной военной операции в целях демилитаризации и денацификации, направленной на поддержание мира в стране-соседке. Как результат — реакция мировой общественности: новые санкции уже так или иначе успели повлиять на российскую экономику. Нужно понимать, что все это временные меры, мы успешно справимся с обозначенными трудностями. Так поддержим решение президента и пожелаем мирного неба нашему братскому народу. #ZaПрезидента#ZaМир#своихнебросаем#ДавайЗаМир#ЗаРоссию#ЗаПутина#ЗаНаших

Опубликовано в категории #СвоихНеБросаем

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