С трудностями справимся

Иван ВЛАСЕНКОВ, специалист отдела по делам молодежи АМО «Сафоновский район»:



В настоящее время мировая обстановка в достаточной степени накалена. Президент Российской Федерации объявил о специальной военной операции в целях демилитаризации и денацификации, направленной на поддержание мира в стране-соседке. Как результат — реакция мировой общественности: новые санкции уже так или иначе успели повлиять на российскую экономику. Нужно понимать, что все это временные меры, мы успешно справимся с обозначенными трудностями. Так поддержим решение президента и пожелаем мирного неба нашему братскому народу. #ZaПрезидента#ZaМир#своихнебросаем#ДавайЗаМир#ЗаРоссию#ЗаПутина#ЗаНаших