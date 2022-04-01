Я лучше города не знаю!

Так назывался праздник, который состоялся 30 марта в центральной районной библиотеке.

На него были приглашены победители юбилейного, 20-го марафона юных книголюбов «Лидеры чтения 2022». В этом году ребята посвятили свои работы 70-летнему юбилею Сафонова.

Благодарственным письмом за верность марафону были награждены: Анастасия Сергеева – ученица средней школы №2, Ирина Толстых – председатель первичной организации родителей с детьми инвалидами и ОВЗ, Лидия Новикова – библиотекарь школы №7, Елена Зайцева – заведующая детско-юношеским филиалом №30, Марина Иванова – библиотекарь Издешковского филиала №5.





Марафон проводится с 2002 года по инициативе районной детской библиотеки и комитета по образованию и посвящается самой знаменательной дате года. За 20 лет проведения «Лидеров чтения» в нём приняло участие 3650 человек, в его рамках было проведено 62 творческих конкурса. Лучшие детские литературные работы были включены в семь сборников детских творческих работ «Литературный мостик» (2003 г.), «Салют, Победа!» (2005 г.), «Виват, библиотека!» (2006г), «Читающий город детства» (2007г), «Это самое главное слово – семья» (2010г), « Школа, RU» (2011), «Встречи на звёздной орбите» (2012 г).

Свой музыкальный подарок «Чарльстон» Харальда Хейда на саксофоне подготовила читательница РДБ Алиса Соловьева , которая впервые приняла участие в «Лидерах чтения» в пять лет и с тех пор не сходит с марафонской дистанции.





Украшением торжества стали выступления вокальных коллективов Сафоновской детской школы искусств и ансамбля «Разноцветные острова» городского культурного центра под руководством Ирины Егоровой.

В своих очерках «В городе моём — моя судьба» юные сафоновцы рассказали о собственных семьях, бабушках и дедушках, мамах и папах, друзьях и знакомых, которые внесли свой вклад в процветание родного Сафонова. Специальными призми газеты «Сафоновская правда» отмечены работы ученика средней школы №7 Артема Балова (очерк опубликован на страницах районной газеты), а также Егора Григорьева – студента Сафоновского индустриально-технологического техникума (очер посвящен Светлане Шаповаловой).

Все победители и призеры получили заслуженные награды.

Гран-при в возрастной группе 5-6 классы удостоена Соловьёва Алиса, 6 класс, читательница районной детской библиотеки МБУК «Сафоновская РЦБС»

Руководитель: мама Соловьёва Анна Викторовна

1место у Липатовой Алисы, 5А класс МБОУ «СОШ №3»

Руководитель: Липатова Людмила Петровна, библиотекарь I категории ГДФ №3

2место: Громович Софья, 6А класс МБОУ «СОШ №8»

Руководитель: Хомякова Людмила Александровна, учитель

3 место: Ниничук Михаил, 5класс МБОУ «Прудковская СОШ »

Руководитель: Калуга Екатерина Юрьевна, библиотекарь СБФ №24

Гран-при среди учащихся 7-9 классов присуждено Балову Артёму, ученику 8А класса МБОУ «СОШ №7»

Руководитель: Пучков Владимир Михайлович, учитель истории

1место: Буторина Кристина, 9 класс МБОУ « Старосельская СОШ»

Руководитель: Брагина Татьяна Васильевна, учитель

1место: Ефременков Юлиан, 9 класс Васильевская ООШ

Руководитель: Ефременкова Валентина Евгеньевна

2 место: Гавриленкова Елизавета, 8А класс МБОУ гимназии

Руководитель: Гавриленкова Галина Алексеевна

2 место: Баталенкова Виктория,7А класс МБОУ «СОШ №7»

Руководитель: Пучков Владимир Михайлович, учитель истории

3 место: Бровкин Степан, 8Б класс МБОУ «СОШ №7»Руководитель: Пучков Владимир Михайлович, учитель истории

Гран-при в возрастной категории юношество присуждено Григорьеву Егору, учащемуся ся СОГБПОУ «СИТТ», группа 2СТ-20

1место занял Григорьев Захар, учащийся СОГБПОУ «СИТТ», группа 2СВ-20

2место: Маргалёва Елизавета, студентка СОГБПОУ «Сафоновский индустриально-технологический техникум»,

Руководитель: Блюма Людмила Петровна, мастер

3 место: Осипова Валерия, Карпова Виктория, ученицы 11 МБОУ «Издешковская СОШ», читательницы школьной и сельской библиотек

Руководители: Ефимова Людмила Ивановна, заместитель директора по ВР, учитель французского языка МБОУ «Издешковская СОШ», Карпенкова Светлана Валентиновна, заведующая Издешковской библиотекой-филиалом №5 МБУК «Сафоновская РЦБС»

В конкурсе видеороликов «Давай пройдем по городу пешком гран-при удостоен

Устинов Иван , 6А класс МБОУ «СОШ №9»,

Детская школа телевизионного мастерства «Лидер TV»

Руководитель Ольга Абраменкова

Бурыкин Константин ,8 «А» класс МБОУ «СОШ №9» ,

Детская школа телевизионного мастерства «Лидер TV»

Руководитель Ольга Абраменкова

Рудика Дмитрий, 7 А класс МБОУ «СОШ №3»

Детская школа телевизионного мастерства «Лидер TV»

Руководитель Ольга Абраменкова

Артамонов Всеволод, 8 В класс МБОУ «СОШ №7»

Детская школа телевизионного мастерства «Лидер TV»

Руководитель Ольга Абраменкова

Дашкевич Кирилл, 10А класс МБОУ «СОШ №8»

Детская школа телевизионного мастерства «Лидер TV»

Руководитель Ольга Абраменкова

1 место:Гурьков Тимофей, 6 Б класс МБОУ «СОШ №8»

2 место: Алидибиров Денис, 5 класс т/о «Студия мультипликации» МБУДО «ЦДТ»

Руководитель: Бурмистрова С.А.

3 место: Шолкова Ульяна, 7В МБОУ «СОШ №8»

Осипова Полина, 7В МБОУ «СОШ №8»

Карпекина Арина, 8А класс МБОУ «СОШ №1»

Шаповалова Кристина, 10 класс МБОУ «СОШ №7»

3 место : Иванова Екатерина, 5Б класс МБОУ «СОШ №8»

В конкурсе фотографий «Сафоново – город читающий» места распределились следующим образом:

1-4 класс

Гран-при: Трейтяк Василина, 2 класс МБОУ «Начальная школа-детский сад»

Руководитель: Астапчикова Елена Александровна, учитель начальных классов

1место: Александрова Ульяна, 2Б класс, МБОУ «СОШ№6»

Руководитель: Шпакова Елена Анатольевна, учитель начальных классов

1место: Рубен Юлия , 3А класс МБОУ «СОШ№2»

Руководитель: Красильникова Марина Юрьевна, учитель начальных классов

2 место: Степанов Семён, 1А класс МБОУ « СОШ №9»

Руководитель: Коровина Ирина Николаевна, учитель начальных классов

2 место: Гунько Егор, 3 класс Издешковская СОШ

Руководитель: Иванова Марина Валерьевна, библиотекарь СБФ №5

3 место: Семенец Евгений , 3Б МБОУ «СОШ №6»

Руководитель: Полещук Галина Владимировна, учитель начальных классов

Специальный приз газеты «Сафоновская правда»:

Миколуцкая Валерия, 4 ласс Суетовская школа

Руководитель : Курмис Елена Николаевна

5-6 класс

1место: Ниничук Михаил, 5 класс МБОУ «Прудковская СОШ»

Руководитель Калуга Екатерина Юрьевна, библиотекарь

2 место: Савченкова Дарья, 13 лет , Первичная ячейка родителей с детьми-инвалидами и ОВЗ Сафоновской городской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Руководитель: Толстых Ирина Лукинична

3 место: Бужлакова Софья, 5 класс, читательница Леснянской СБФ №22

Руководитель: Грищенкова Лариса Викторовна, библиотекарь Леснянской СБФ №22

7-9 класс

1место Матвеев Дмитрий , 7 В класс МБОУ «СОШ №8»

Руководитель Хомякова Людмила Александровна, учитель

2 место Ковалёв Матвей, 9 класс МКОУ «Вышегорская СОШ»

Руководитель Ковтун Любовь Андреевна

3 место: Сорокина Екатерина, 7 класс МКОУ Издешковская СОШ

Руководитель: Иванова М.И., библиотекарь





Специальные призы газеты «Сафоновская правда» главный редактор Марина Хотулёва вручила Елене Соловьёвой, заведующей районной детской библиотекой, а также

Владимиру Пучкову,учитель истории МБОУ «СОШ №7».

Фото Татьяны Гляшовой и Марины Хотулёвой.