Я лучше города не знаю!

Так назывался праздник, который состоялся 30 марта в центральной районной библиотеке.
На него были приглашены победители юбилейного, 20-го марафона юных книголюбов «Лидеры чтения 2022». В этом году ребята посвятили свои работы 70-летнему юбилею Сафонова.
Благодарственным письмом за верность марафону были награждены: Анастасия Сергеева – ученица средней школы №2, Ирина Толстых – председатель первичной организации родителей с детьми инвалидами и ОВЗ, Лидия Новикова – библиотекарь школы №7, Елена Зайцева – заведующая детско-юношеским филиалом №30, Марина Иванова – библиотекарь Издешковского филиала №5.
Марафон проводится с 2002 года по инициативе районной детской библиотеки и комитета по образованию и посвящается самой знаменательной дате года. За 20 лет проведения «Лидеров чтения» в нём приняло участие 3650 человек, в его рамках было проведено 62 творческих конкурса. Лучшие детские литературные работы были включены в семь сборников детских творческих работ «Литературный мостик» (2003 г.), «Салют, Победа!» (2005 г.), «Виват, библиотека!» (2006г), «Читающий город детства» (2007г), «Это самое главное слово – семья» (2010г), « Школа, RU» (2011), «Встречи на звёздной орбите» (2012 г).
Свой музыкальный подарок «Чарльстон» Харальда Хейда на саксофоне подготовила читательница РДБ Алиса Соловьева , которая впервые приняла участие в «Лидерах чтения» в пять лет и с тех пор не сходит с марафонской дистанции.
Украшением торжества стали выступления вокальных коллективов Сафоновской детской школы искусств и ансамбля «Разноцветные острова» городского культурного центра под руководством Ирины Егоровой.
В своих очерках «В городе моём — моя судьба» юные сафоновцы рассказали о собственных семьях, бабушках и дедушках, мамах и папах, друзьях и знакомых, которые внесли свой вклад в процветание родного Сафонова. Специальными призми газеты «Сафоновская правда» отмечены работы ученика средней школы №7 Артема Балова (очерк опубликован на страницах районной газеты), а также Егора Григорьева – студента Сафоновского индустриально-технологического техникума (очер посвящен Светлане Шаповаловой).
Все победители и призеры получили заслуженные награды.
Гран-при в возрастной группе 5-6 классы удостоена Соловьёва Алиса, 6 класс, читательница районной детской библиотеки МБУК «Сафоновская РЦБС»
Руководитель: мама Соловьёва Анна Викторовна
1место у Липатовой Алисы, 5А класс МБОУ «СОШ №3»
Руководитель: Липатова Людмила Петровна, библиотекарь I категории ГДФ №3
2место: Громович Софья, 6А класс МБОУ «СОШ №8»
Руководитель: Хомякова Людмила Александровна, учитель
3 место: Ниничук Михаил, 5класс МБОУ «Прудковская СОШ »
Руководитель: Калуга Екатерина Юрьевна, библиотекарь СБФ №24
Гран-при среди учащихся 7-9 классов присуждено Балову Артёму, ученику 8А класса МБОУ «СОШ №7»
Руководитель: Пучков Владимир Михайлович, учитель истории
1место: Буторина Кристина, 9 класс МБОУ « Старосельская СОШ»
Руководитель: Брагина Татьяна Васильевна, учитель
1место: Ефременков Юлиан, 9 класс Васильевская ООШ
Руководитель: Ефременкова Валентина Евгеньевна
2 место: Гавриленкова Елизавета, 8А класс МБОУ гимназии
Руководитель: Гавриленкова Галина Алексеевна
2 место: Баталенкова Виктория,7А класс МБОУ «СОШ №7»
Руководитель: Пучков Владимир Михайлович, учитель истории
3 место: Бровкин Степан, 8Б класс МБОУ «СОШ №7»Руководитель: Пучков Владимир Михайлович, учитель истории
Гран-при в возрастной категории юношество присуждено Григорьеву Егору, учащемуся ся СОГБПОУ «СИТТ», группа 2СТ-20
1место занял Григорьев Захар, учащийся СОГБПОУ «СИТТ», группа 2СВ-20
2место: Маргалёва Елизавета, студентка СОГБПОУ «Сафоновский индустриально-технологический техникум»,
Руководитель: Блюма Людмила Петровна, мастер
3 место: Осипова Валерия, Карпова Виктория, ученицы 11 МБОУ «Издешковская СОШ», читательницы школьной и сельской библиотек
Руководители: Ефимова Людмила Ивановна, заместитель директора по ВР, учитель французского языка МБОУ «Издешковская СОШ», Карпенкова Светлана Валентиновна, заведующая Издешковской библиотекой-филиалом №5 МБУК «Сафоновская РЦБС»
В конкурсе видеороликов «Давай пройдем по городу пешком гран-при удостоен
Устинов Иван , 6А класс МБОУ «СОШ №9»,
Детская школа телевизионного мастерства «Лидер TV»
Руководитель Ольга Абраменкова
Бурыкин Константин ,8 «А» класс МБОУ «СОШ №9» ,
Детская школа телевизионного мастерства «Лидер TV»
Руководитель Ольга Абраменкова
Рудика Дмитрий, 7 А класс МБОУ «СОШ №3»
Детская школа телевизионного мастерства «Лидер TV»
Руководитель Ольга Абраменкова
Артамонов Всеволод, 8 В класс МБОУ «СОШ №7»
Детская школа телевизионного мастерства «Лидер TV»
Руководитель Ольга Абраменкова
Дашкевич Кирилл, 10А класс МБОУ «СОШ №8»
Детская школа телевизионного мастерства «Лидер TV»
Руководитель Ольга Абраменкова
1 место:Гурьков Тимофей, 6 Б класс МБОУ «СОШ №8»
2 место: Алидибиров Денис, 5 класс т/о «Студия мультипликации» МБУДО «ЦДТ»
Руководитель: Бурмистрова С.А.
3 место: Шолкова Ульяна, 7В МБОУ «СОШ №8»
Осипова Полина, 7В МБОУ «СОШ №8»
Карпекина Арина, 8А класс МБОУ «СОШ №1»
Шаповалова Кристина, 10 класс МБОУ «СОШ №7»
3 место : Иванова Екатерина, 5Б класс МБОУ «СОШ №8»
В конкурсе фотографий «Сафоново – город читающий» места распределились следующим образом:
1-4 класс
Гран-при: Трейтяк Василина, 2 класс МБОУ «Начальная школа-детский сад»
Руководитель: Астапчикова Елена Александровна, учитель начальных классов
1место: Александрова Ульяна, 2Б класс, МБОУ «СОШ№6»
Руководитель: Шпакова Елена Анатольевна, учитель начальных классов
1место: Рубен Юлия , 3А класс МБОУ «СОШ№2»
Руководитель: Красильникова Марина Юрьевна, учитель начальных классов
2 место: Степанов Семён, 1А класс МБОУ « СОШ №9»
Руководитель: Коровина Ирина Николаевна, учитель начальных классов
2 место: Гунько Егор, 3 класс Издешковская СОШ
Руководитель: Иванова Марина Валерьевна, библиотекарь СБФ №5
3 место: Семенец Евгений , 3Б МБОУ «СОШ №6»
Руководитель: Полещук Галина Владимировна, учитель начальных классов
Специальный приз газеты «Сафоновская правда»:
Миколуцкая Валерия, 4 ласс Суетовская школа
Руководитель : Курмис Елена Николаевна
5-6 класс
1место: Ниничук Михаил, 5 класс МБОУ «Прудковская СОШ»
Руководитель Калуга Екатерина Юрьевна, библиотекарь
2 место: Савченкова Дарья, 13 лет , Первичная ячейка родителей с детьми-инвалидами и ОВЗ Сафоновской городской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
Руководитель: Толстых Ирина Лукинична
3 место: Бужлакова Софья, 5 класс, читательница Леснянской СБФ №22
Руководитель: Грищенкова Лариса Викторовна, библиотекарь Леснянской СБФ №22
7-9 класс
1место Матвеев Дмитрий , 7 В класс МБОУ «СОШ №8»
Руководитель Хомякова Людмила Александровна, учитель
2 место Ковалёв Матвей, 9 класс МКОУ «Вышегорская СОШ»
Руководитель Ковтун Любовь Андреевна
3 место: Сорокина Екатерина, 7 класс МКОУ Издешковская СОШ
Руководитель: Иванова М.И., библиотекарь
Специальные призы газеты «Сафоновская правда» главный редактор Марина Хотулёва вручила Елене Соловьёвой, заведующей районной детской библиотекой, а также
Владимиру Пучкову,учитель истории МБОУ «СОШ №7».
Фото Татьяны Гляшовой и Марины Хотулёвой.
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