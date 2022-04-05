Мнение

Анэля ФАТКОВА, жительницы д. Рыбки:

— Я познала войну ребенком, и до сих помню фашистов. Только нынешние националисты на Донбассе превзошли жестокостью даже их.

Во время Великой Отечественной наш народ верил в Победу, как мог, помогал стране, фронту. Моя мама была связной в партизанском отряде, часто подвергалась смертельному риску, как другие расстрелянные за связь с подпольем. Однажды она тоже попалась в руки полицаев, подверглась жестоким побоям и чудом избежала смерти – спасли партизаны.

После войны были голод, холод, изнурительный труд. Страна звала на трудовую вахту: на строительство БАМа, на целину, на восстановление Донбасса. И вот мы, дети войны, комсомольцы в 1956 году едем на Донбасс, где находился центр нашего строительного управления. Приехали в Джержинск, там кругом были только частные дома. Люди ехали со всех уголков России, были и узбеки, армяне, болгары… Стали работать, учиться, осваивать профессию. Я стала крановщицей. Построили Горловку. Помню, какой это был город-красавец, и что с ним стало теперь! Душа болит, слезы на глазах. Зачем все это уничтожено?

Обращаюсь ко всем землякам: не будьте равнодушными, помогайте, чем можете. Хотя бы продуктовой, вещевой помощью, ведь людям на Донбассе сейчас все пригодится. Мы своих не бросаем!

#ZaПрезидента#ZaМир#своихнебросаем#ДавайЗаМир#ЗаРоссию#ЗаПутина#ЗаНаших