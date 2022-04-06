Сафоновское отделение Единой России Приглашает Вас принять участие в патриотической акции «Рисуем Победу»

Традиционно, на участие в акции, принимаются детские творческие работы: рисунки и краткие эссе, рассказывающие о жизни судьбе родных и близких в годы войны

Особенностью этого года стало учреждение новой номинации – «методическая разработка» для работников учреждений образования, культуры и молодежной политики. Лучшие авторские методические разработки будут изданы в итоговом сборнике.

Прием работ осуществляется в дистанционном формате через сайт акции: www.risuem-pobedu.ru

В текущем году, Акции стартовала 23.02.2022 г., в День защитника Отчества, прием работ завершится 01.05.2022 г., итоги будут подведены 09.05.2022 г., в День Победы.

Контактная информация:

Сайт акции «Рисуем Победу»: https://risuem-pobedu.ru/,

Официальная информационная группа: https://vk.com/risuem_pobedu

Контактный e-mail оргкомитета: risyem-pobedy@yandex.ru

#ЕР67#СмоленскаяОбласть#РисуемПобеду

