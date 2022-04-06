Спецодежда – с иголочки

Старейшие работники Сафоновской швейной фабрики «Орел» помнят периоды взлетов, падений, вызванных экономическим кризисом 90-х годов. Были времена, когда им месяцами не выплачивали заработную плату, отправляли в вынужденные отпуска без оплаты.

Свидетелем тех событий была и начальник участка № 3 Татьяна Викторовна Елизарова, жизнь которой связана с этим предприятием около двух десятков лет. По окончании средней школы № 8 она училась в институте текстильной и легкой промышленности в Москве, некоторое время работала в столице.

Вернувшись в родной город, устроилась на швейную фабрику «Орел». Значительные перемены наступили, когда сафоновских швей взяла под свое крыло фирма «Техноавиа», лидирующая на отечественном рынке по производству спецодежды и средств индивидуальной защиты. Сафоновцы не сразу поверили в реальную помощь московской фирмы, сотрудничество с которой позволило иметь постоянный портфель заказов, зарабатывать на развитие производства, социальные нужды. Компания «Техноавиа» выделила средства на реконструкцию, проведенную в рекордно короткий срок, за один лишь год!

Накануне нового, 2014, года работники переселились в новое здание, построенное по соседству со старым корпусом. Произошло это без остановки производства, без срывов плана, с поэтапным запуском оборудования, в том числе новых автоматизированных линий. Помню, генеральный директор Николай Иванович Андриянов подвел итог сделанному: «Мы смогли создать благоприятные условия труда, оборудовать высокотехнологичные рабочие места, и это главное».

Сейчас, семь лет спустя, в построенном корпусе кипит работа. Одновременно идет ремонт в старом здании, где в течение более чем 50 лет находилось швейное производство.

В коллективе всегда были в почете добросовестные высококлассные специалисты. По сей день на фабрике ежегодно обновляют Доску почета, с уважением относятся к ветеранам труда. На участке № 3 это Валентина Николаевна Василенко, Татьяна Владимировна Данченкова. Начинающих швей на первых порах обучает инструктор, потом они начинают работать в бригаде с наставником.

Многие из работниц, которых вы видите на снимке, тоже получали профессию на фабрике. Каждая из них стала специалистом-универсалом, освоив несколько видов оборудования, выполнение различных операций. Коллективы бригад становятся единой семьей, где люди поддерживают друг друга в трудную минуту, радуются успехам, рождению детей, внуков.

Непросто было пережить времена пандемии коронавирусной инфекции. Случалось, что одновременно уходили на больничный до 50 человек. Несмотря ни на какие обстоятельства, швеи в срок и с хорошим качеством выполняли заказы. Им не приходится краснеть за результаты труда: сшитые изделия элегантны, комфортны, востребованы. В этой спецодежде достойно выглядят нефтяники и буровики, энергетики и стюардессы…

Нужно иметь золотые руки, чтобы шить продукцию повышенного уровня сложности. Прекрасно справляются с поставленными задачами Лариса Петровна Артеменкова, Ольга Викторовна Гаврюсева, Зоя Александровна Жаркова, Анжела Андреевна Денисова и многие другие.

Труд в легкой промышленности требует большого профессионализма, немалого напряжения сил, самоотдачи. Коллектив во главе с опытным, знающим свое дело руководителем Татьяной Викторовной Елизаровой постоянно осваивает новые техпроцессы и оборудование, работает над самосовершенствованием, идет в ногу с прогрессом и веяниями моды.

Сейчас на фабрике действует система поощрений и материального стимулирования, своевременно перечисляются на карточки аванс, заработная плата и премиальные. С 1 января этого года зарплата увеличена на 20%.

Проявляя заботу о здоровье фабричного коллектива, администрация предприятия оплачивает работникам посещение бассейна, физкультурно-оздоровительного комплекса «Сафоново Спорт- Арена». Здоровый образ жизни позволяет сотрудникам быстрее восстанавливаться после напряженного трудового дня, безукоризненно выполнять поступившие заказы, подтверждая репутацию надежного делового партнера.

Татьяна ГЛЯШОВА.

НА СНИМКЕ: Швеи Лариса Артеменкова, Ольга Гаврюсева, Зоя Жаркова, Анжела Денисова во главе с начальником участка Татьяной Елизаровой могут сшить спецодежду любого уровня сложности.

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