В единстве наша сила

Артем Сазонов, директор школы № 3:

В трудное время нам выпало жить. Весь мир ополчился на нашу страну. Мы сейчас как никогда должны сплотиться! И такое единение действительно происходит сейчас, всё больше и больше людей открыто выступают за проведение спецоперации. Потому что это необходимость – необходимость, гарантирующая безопасность у нас дома.

Мы – сильная страна и Путин знает, что делает! Я доверяю Путину, потому что он восстановил российскую государственность и встал на путь защиты национальных интересов страны.

Он предсказуемый, честный, открытый, сильный лидер!

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