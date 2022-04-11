С верой в нашу страну, в президента, в армию

Я родилась в СССР. Я помню школьные праздники, когда мы представляли традиции и культуру 15 дружных республик. Я помню, как нас учили дружить, помогать, не предавать. Я помню то время, когда всё разрушилось, и моя любимая Родина превратилась во что-то униженное и слабое. Время, когда мне, только что закончившей школу, было стыдно за высказывание и поведение наших высших правителей. А сейчас мне не стыдно! Я верю в нашу страну, в нашего президента, в нашу армию. Я верю, что этот восьмилетний кошмар для русских людей в Украине скоро закончится, мы наконец-таки будем жить в мире и согласии.

Ольга КИСЕЛЁВА, председатель комитета по образованию.

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