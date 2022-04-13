С 15 апреля по 30 мая россияне выберут приоритетные объекты для благоустройства городов

ФВ

Второе Всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства пройдёт в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Организаторами выступают Минстрой и Минцифры.

На голосование будут вынесены как объекты благоустройства (общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории), так и конкретные дизайн-проекты для пространств, которые были отобраны в регионе ранее. И проголосовать за них сможет каждый россиянин.

«Мы впервые провели такое голосование в прошлом году. В нём приняли участие почти 10 миллионов человек, что говорит об актуальности федеральной программы и о том, насколько активно наше общество при решении вопросов благоустройства территорий. Этот конкурс даёт возможность услышать мнение граждан, которое первично при создании комфортной среды для жизни и отдыха, – заявил Марат Хуснуллин. – Поэтому одной из задач платформы является сбор мнений как можно большего числа жителей России».

По словам вице-премьера, всего в прошлом году в голосовании приняли участие 1463 муниципалитета из 84 регионов. На обсуждение общественности было выставлено порядка 6 тысяч объектов, из которых 2466 объявлены победителями, из них 2372 территории включены в работу на 2022 год.

В этом году голосование по приоритетным объектам для благоустройства городов будет проходить с 15 апреля по 30 мая.

Для того чтобы как можно больше желающих смогли принять участие в планировании преобразования территорий, к работе подключатся волонтёрские штабы. Так, с 1 марта идёт регистрация волонтёров на платформе dobro.ru. Они расскажут людям о вариантах благоустройства, ответят на основные вопросы о проектах и помогут гражданам проголосовать на месте – через планшет или смартфон волонтёра.

«Благодаря созданию простых и доступных условий участия жителей в вопросах благоустройства любой житель страны старше 14 лет может принять участие в голосовании. В этом году мы ожидаем, что ещё больше граждан проявят интерес к платформе и новым архитектурным решениям по повышению комфорта жизни в своих городах», – отметил Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Процесс голосования устроен максимально просто. Проголосовать можно:

на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»;

на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте вашего муниципалитета;

через приложение волонтёров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

Важно отметить, что во Всероссийском голосовании примут участие и муниципальные образования Смоленской области, в числе которых – Смоленск, Десногорск, Вязьма, Гагарин, Сафоново, Ярцево, Рославль. Всего от региона на голосование будут вынесены 20 общественных территорий и 4 дизайн-проекта.