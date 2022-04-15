ПРИМЕРЬ ПРОФЕССИЮ

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В Сафонове прошла традиционная выставка-форум «ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА»

На этот раз уникальная площадка, посетители которой смогли разобраться в деталях поступления в учебные заведения, узнать какая профессия им подходит и даже найти работу на предприятиях, собрала еще больше участников. В фойе Дворца культуры встретились студенты, представляющие свои учебные заведения, работодатели и, конечно, абитуриенты — старшеклассники, которым совсем скоро нужно будет определять дальнейший жизненный путь.

Учебные организации и предприятия не только Сафоновского района, но и области, предлагали ознакомиться с условиями поступления, обучения или трудоустройства. Некоторые проводили мастер-классы, творчески оформляли свои презентации. Так, представители Сафоновского техникума туризма, менеджмента и информационных технологий расположились в уютном уголке с палаткой и гитарой в руках, а Сафоновского индустриально-технологического техникума демонстрировали желающим возможности сварочного аппарата и мастерство будущих парикмахеров. Электронные игры, сделанные руками сафоновских студентов СмолАПО, тоже привлекли внимание многих посетителей.

Заместитель Главы МО «Сафоновский район» Елена Новицкая со сцены учреждения культуры поблагодарила надежных социальных партнеров администрации, которые всегда помогают в профориентации, трудоустройстве молодежи, проведении массовых мероприятий. Сертификаты постоянных участников выставки-форума она вручила представителям АО «Авангард», ПАО «Дорогобуж», ФКУ ИК-2. Других партнеров отметила в своем выступлении председатель отдела по делам молодежи Елена Илясова: слова признательности прозвучали в адрес старых и вновь обретенных друзей — Смоленской военной академии ПВО им. маршала Василевского, Смоленского института искусств, Смоленского университета спорта, Смоленского университета кооперации, Смоленской сельхозакадемии, Смоленского педагогического колледжа, Сафоновских образовательных учреждений СмолАПО и ТТМИТ.

Ирина КУРОПАТКИНА