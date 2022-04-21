В поддержку мужественных защитников

Татьяна Михайловна БЫКОВА, учитель Дроздовской школы:

Жить для Отечества, вот бытие одно;

Нам счастье от небес в нем истинно дано.

Мечтатель говорит: «Я гражданин вселенной»!

А русский: «Край родной вселенная моя»

Мила своя страна душе благорожденной.

Ей мысли; ей душа посвящена твоя.

С.Н. Глинка

Я целиком и полностью одобряю и поддерживаю Президента России Владимира Владимировича Путина. В настоящее время Россия переживает довольно сложный период. Сегодня как никогда важно быть едиными, поддержать нашего Президента! Верить, что наши Вооруженные силы выполнят все поставленные перед нами задачи.

Поддержать их, а также помочь беженцам из Донбасса – это наше общее дело.

Выражаю безусловную поддержку нашим мужественным защитникам – солдатам и офицерам Вооруженных Сил России, ополченцам и военнослужащим Донецкой и Луганской народных республик.

#ZаПрезидентаZаМир#своихнебросаем#ДавайЗаМир#ЗаРоссию#ЗаПутина#ЗаНаших