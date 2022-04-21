В поддержку мужественных защитников

Татьяна Михайловна БЫКОВА, учитель Дроздовской школы:
Жить для Отечества, вот бытие одно;
Нам счастье от небес в нем истинно дано.
Мечтатель говорит: «Я гражданин вселенной»!
А русский: «Край родной вселенная моя»
Мила своя страна душе благорожденной.
Ей мысли; ей душа посвящена твоя.
С.Н. Глинка
Я целиком и полностью одобряю и поддерживаю Президента России Владимира Владимировича Путина. В настоящее время Россия переживает довольно сложный период. Сегодня как никогда важно быть едиными, поддержать нашего Президента! Верить, что наши Вооруженные силы выполнят все поставленные перед нами задачи.
Поддержать их, а также помочь беженцам из Донбасса – это наше общее дело.
Выражаю безусловную поддержку нашим мужественным защитникам – солдатам и офицерам Вооруженных Сил России, ополченцам и военнослужащим Донецкой и Луганской народных республик.
#ZаПрезидентаZаМир#своихнебросаем#ДавайЗаМир#ЗаРоссию#ЗаПутина#ЗаНаших
Будьте первым, кто оставит комментарий!