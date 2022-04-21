Мост, дорожка, ротонда

Уважаемые сафоновцы! Общественное голосование в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» стартовало!

В этом году голосование пройдет по выбору дизайн-проекта благоустройства в 2023 году набережной парковой зоны по ул. Мира г. Сафоново (этап 2).

В соответствии с дизайн-проектом № 1, на втором этапе благоустройства парковой зоны по ул. Мира — парк «Южный»(благоустройство набережной), планируемые работы предполагают организацию рельефа ручным и механизированным способом, озеленение территории, устройство новых асфальтовых дорожек, ограждений, обновление покрытия пешеходного моста (устройство настила из деревополимерного композитного материала)

В соответствии с проектом № 2, на втором этапе благоустройства парковой зоны по ул. Мира — парк «Южный»(благоустройство набережной), планируемые работы предполагают устройство откосов, озеленение территории, устройство новых асфальтовых дорожек, ограждений, обновление покрытия пешеходного моста (устройство настила из деревополимерного композитного материала), устройство видовой площадки, примыкающей к существующему мосту, установку плавающего фонтана.

Голосование проходит с 15 апреля по 30 мая 2022 года на платформе za.gorodsreda.ru. Сделать свой выбор может каждый россиянин старше 14 лет.

Как можно проголосовать:

— на платформе za.gorodsreda.ru, авторизовавшись через портал Госуслуг или пройдя быструю регистрацию через свой мобильный телефон;

— через приложение Волонтера.

Примите участие в формировании образа будущего!