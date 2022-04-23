Сколько можно терпеть

Николай Маркалев, инструктор по физической культуре и спорту,

депутат городского Совета депутатов:

— Существуют разные мнения по поводу специальной военной

операции на Украине, но большинство из них сводится к одному: ее

проведение было неизбежной мерой. Судя по той информации,

которую мы получаем не только из СМИ, но и от реальных людей,

приехавших из Донбасса, жить там было невозможно. Считаю, что

если бы наш Президент не принял это судьбоносное решение,

нацисты уже властвовали бы там и мучили мирных жителей. Такое

терпеть невозможно, ведь там наши люди – родные, друзья,

знакомые. А мы своих бросаем.

#ZаПрезидентаZаМир#своихнебросаем#ДавайЗаМир#ЗаРоссию#ЗаПутина#ЗаНаших