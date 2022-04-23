Николай Маркалев, инструктор по физической культуре и спорту,
депутат городского Совета депутатов:
— Существуют разные мнения по поводу специальной военной
операции на Украине, но большинство из них сводится к одному: ее
проведение было неизбежной мерой. Судя по той информации,
которую мы получаем не только из СМИ, но и от реальных людей,
приехавших из Донбасса, жить там было невозможно. Считаю, что
если бы наш Президент не принял это судьбоносное решение,
нацисты уже властвовали бы там и мучили мирных жителей. Такое
терпеть невозможно, ведь там наши люди – родные, друзья,
знакомые. А мы своих бросаем.
#ZаПрезидентаZаМир#своихнебросаем#ДавайЗаМир#ЗаРоссию#ЗаПутина#ЗаНаших
Сколько можно терпеть
Николай Маркалев, инструктор по физической культуре и спорту,
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