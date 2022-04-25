Это правильное решение

Татьяна БЕРЕНДЕЕВА, воспитатель д/с № 16, депутат райсовета:

– Я родилась и выросла в России. Сегодня наша страна и все мы переживаем очень сложный период, искренне переживаем за мирных людей, находящихся в зоне специальной военной операции. Надеемся, что наша страна преодолеет все трудности и вскоре мир придет на многострадальную землю Луганской и Донецкой республик.

Я уверена, что решение Президента России Владимира Путина провести спецоперацию в интересах русского населения и оказания помощи наших соотечественников – это правильное решение.

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