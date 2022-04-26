Если хочешь быть здоров

Департамент Смоленской области по здравоохранению информирует, что с 25 апреля по 1 мая 2022 года на территории Смоленской области проходит Неделя иммунизации, в рамках которой 29.04.2021 с 10-00 до 12-00 будет организована «Прямая линия» с главным внештатным специалистом аллергологом-иммунологом Департамента Раисой Яковлевной Мешковой.

Телефон прямой линии — (4812) 27 02 49.

Цель — донести до людей информацию о важности и необходимости вакцинации.

Это становится возможным за счёт:

профилактики болезней, которые могут привести к смерти ребенка или оказать необратимое воздействие на последующую жизнь;

поддержки здоровья семей и здорового старения;

профилактики нескольких видов рака;

уменьшения угрозы развития устойчивости к противомикробным препаратам.

Иммунизация — одно из самых успешных и экономически эффективных вмешательств в области здравоохранения.

Вакцинопрофилактика предотвращает огромное количество смертей и защищает от большого количества болезней: пневмонии и ротавирусной инфекции — двух основных причин смерти детей в возрасте до 5 лет, гриппа, менингита, рака шейки матки и печени, туберкулёза, многих других. Благодаря достижениям медицины, сегодня ребенок защищен от большего количества болезней, чем когда-либо прежде.

Одни болезни, которые раньше убивали тысячи детей, сейчас полностью устранены, другие — близки к исчезновению. Это заслуга безопасных и эффективных вакцин.

Вакцинация проводится в соответствии с Национальным календарём профилактических прививок, утверждённым приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н.

Вакцинация безопасна, эффективна и проводится строго после осмотра врачом.

После прививки возможны поствакцинальные реакции — дискомфорт и боль в месте введения вакцины, временное повышение температуры. Но преимущество вакцинации для профилактики болезней намного выше, чем возможные побочные эффекты.

Массовая иммунизация защищает не только людей, получивших прививку, но и тех, кому вакцинация противопоказана. Одни дети слишком малы для проведения вакцинации, у других есть противопоказания. Чтобы обеспечить их безопасность, важно, чтобы люди, которые могут привиться, были полностью вакцинированы. Такая защита называется коллективным иммунитетом.

В результате пандемии COVID-19 уровень детской иммунизации в ряде регионов снизился. В этой связи отмечается риск возобновления вспышек кори, полиомиелита и других инфекционных болезней, управляемых средствами вакцинопрофилактики.

Очевидно, что возникновение параллельных вспышек нескольких инфекционных заболеваний может привести к катастрофическим последствиям.

Именно поэтому вопрос своевременности и полноты вакцинации детей и взрослых становится как никогда важным.

Основные тезисы:

Каждый человек обладает правом на доступ к вакцинации.

Вакцинация предотвращает болезни и служит залогом здоровья и благополучия на протяжении всей жизни.

Вакцины помогают детям вырасти здоровыми.

Вакцинация сокращает неравенства, связанные со здоровьем и уровнем образования.

Вакцинация помогает бороться с угрозой развития устойчивости к антибиотикам.

Вакцинация – это безопасный и эффективный способ профилактики кори и вызываемых ею серьезных осложнений.

Каждая девочка должна иметь возможность пройти вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ), потому что ни одна женщина не заслуживает того, чтобы страдать или умереть от рака шейки матки.

Вакцинация детей от краснухи защищает их будущих детей от преждевременной смерти и врожденных пороков развития.

Вакцинация против гепатита В защищает людей от хронического заболевания печени и рака печени, вызываемого гепатитом В.

Пока где-либо в мире существует полиомиелит, необходимо проводить вакцинацию повсеместно.

Каждый человек может узнать, какие вакцины доступны и необходимы ему сейчас. Для этого достаточно обратиться в медицинское учреждение.

Вакцинация эффективна, безопасна и доступна в поликлиниках по месту жительства.

Пройдите вакцинацию сейчас и будьте здоровы!