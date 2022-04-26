Оформляем простой

сегодня в 15:29Оформляем простой в 2022 году с учетом новых разъяснений и практики

В условиях ограничений в отношении РФ компании могут столкнуться с простоем из-за проблем с логистикой, поставкой материалов и расходников. Рассмотрим нюансы оформления и оплаты простоя, а также разъяснения ведомств и интересную судебную практику.

Чтобы ознакомиться с документами — оформите пробный доступ к системе КонсультантПлюс!

#консультантплюс#спс#простой#оформлениепростоя#простойвкомпании#оплатапростоя#судебнаяпрактикапростойКонсультантПлюс Авторизацияconsaltika.ruОценили 0 человек

