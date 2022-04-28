В 2022 году на нацпроекты в Смоленской области направят 13,8 миллиарда рублей



Алексей Островский провел совещание с членами администрации региона, в ходе которого были рассмотрены планы по выполнению национальных проектов в текущем году.

Предваряя обсуждение вопросов повестки, Алексей Островский подчеркнул, что достижение национальных целей развития России, поставленных главой государства, является ведущим приоритетом для органов власти всех уровней, так как оно непосредственно ориентировано на повышение качества жизни граждан и смолян в частности.

С основным докладом выступил заместитель губернатора Алексей Стрельцов, в ходе которого подчеркнул, что количество национальных проектов, в которых участвует Смоленская область, постоянно растет.

— С 2022 года началась реализация новых региональных проектов «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» и «Молодежь России». Всего в этом году реализуются 45 региональных проектов. Если в 2021 году на реализацию проектов на территории региона было направлено 11,6 миллиарда рублей, то в 2022 году сумма увеличена и составляет 13,8 миллиарда рублей. При этом из федерального бюджета удалось привлечь средства в объеме 7,1 миллиарда рублей, что на 48% больше, чем в предыдущем году, — отметил Алексей Стрельцов.

Что касается конкретных объектов, то в рамках реализации национального проекта «Демография» планируется строительство ФОКа в городе Сычевка. Также будет проведена модернизация центра занятости населения в городе Сафоново.

По национальному проекту «Образование» в 2022 году будет, создан технопарк «Кванториум» в городе Вязьме, открыты 39 центров «Точка роста» в 19 районах Смоленской области. Также предполагается приобрести оборудование и отремонтировать спортивные площадки в девяти сельских школах, обеспечить 90 школ современным компьютерным оборудованием, создать Центр опережающей профессиональной подготовки, отремонтировать и оборудовать 12 мастерских в шести организациях среднего профессионального образования.

По линии нацпроекта «Здравоохранение» запланировано приобретение шести модульных фельдшерско-акушерских пунктов, ремонт 43 зданий медицинских организаций, а также приобретение для первичного звена здравоохранения 131 единицы нового оборудования. Продолжается строительство поликлиники в микрорайоне Королевка в областном центре. До 2024 года планируется открыть современный онкодиспансер.

Национальный проект «Культура» позволит капитально отремонтировать музей в Велижском районе и переоснастить еще три музея в районах. Планируется приобрести шесть передвижных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения, отремонтировать семь сельских домов культуры и три школы искусств, переоснастить три библиотеки по модельному стандарту.

Значительный объем работ предусмотрен и по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Запланирован ремонт 28 дорог общей протяженностью 256 км и 15 мостовых сооружений. Кроме того на автодорогах будут установлены 13 стационарных камер фотовидеофиксации.

— Что касается не менее важного национального проекта – «Жилье и городская среда», то планируется реконструировать улицу Валентины Гризодубовой в городе Смоленске, благоустроить 30 общественных и 44 дворовых территорий на территории региона, а также построить и реконструировать в области 14 объектов питьевого водоснабжения. Из непригодного и аварийного жилья планируется переселить 170 человек.

По нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» продолжится оказание помощи предпринимателям региона. Объем финансовой поддержки субъектов МСП Областным фондом поддержки предпринимательства составит более 380 миллионов рублей, — добавил Алексей Стрельцов.

Подводя итог совещания, губернатор Алексей Островский подчеркнул принципиальную важность реализации нацпроектов на территории региона в объемах и сроках, установленных заключенными с руководителями федеральных проектов соглашениями.

— Настраиваю вас всех на наращивание темпов и объемов проводимых мероприятий, и напоминаю, что отклонение от сроков выполнения национальных проектов, а тем более невыполнение запланированных мероприятий – недопустимо. Обращаю ваше внимание, что оценку результатов проделанной нами работы дадут, в первую очередь, смоляне, — сказал глава региона. ЕСТЬ МНЕНИЕ Крючкова Светлана Алексеевна, Председатель, генеральный директор РСОО «Общество защиты прав потребителей «Фемида»

Национальные проекты являются инструментом социально-экономического развития России, в том числе и Смоленской области. Работа над реализацией национальных проектов не прекращалась, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку. Были и трудности в их реализации, но показывали заметные результаты. Эти результаты видны в различных областях нашей жизни в школах, библиотеках, больницах, переселение из аварийных квартир, борьба со свалками, безопасное передвижение по российским дорогам и это еще не полный перечень.

В основе любого нацпроекта создание условий для комфортной жизни людей. Смоляне, как и жители других регионов, ждут изменений в лучшую сторону. Всем нам нужен результат и выполнение намеченных планов в указанные сроки. На это всегда обращает внимание исполнителей губернатор. Это, в первую очередь, ожидание наших граждан и репутация Смоленской области.