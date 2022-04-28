ЦБ РФ утвердил новые коды для поля «Назначение платежа» при переводе денег:

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«1» — зарплата или иные доходы, по которым ограничен размер удержания;
«2» — доходы, на которые нельзя обратить взыскание и которые имеют характер периодических выплат. Исключение — доходы, к которым не применяют ограничения по взысканию;
«3» — доходы, к которым не применяют ограничения по взысканию и которые считаются периодическими выплатами;
«4» — доходы, на которые нельзя обратить взыскание и которые имеют единовременный характер. Исключение — доходы, к которым не применяют ограничения по взысканию;
«5» — доходы, к которым не применяют ограничения по взысканию и которые считают единовременными.
Характер выплат определяет тот, кто выплачивает физлицу доход.
Напомним, сейчас предусмотрено всего 3 кода. Помимо зарплаты доходы различают только в зависимости от того, применяются ли к ним ограничения по взысканию.
Документ: Указание Банка России от 25.03.2022 № 6104-У
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