ЦБ РФ утвердил новые коды для поля «Назначение платежа» при переводе денег:





«1» — зарплата или иные доходы, по которым ограничен размер удержания;



«2» — доходы, на которые нельзя обратить взыскание и которые имеют характер периодических выплат. Исключение — доходы, к которым не применяют ограничения по взысканию;



«3» — доходы, к которым не применяют ограничения по взысканию и которые считаются периодическими выплатами;



«4» — доходы, на которые нельзя обратить взыскание и которые имеют единовременный характер. Исключение — доходы, к которым не применяют ограничения по взысканию;



«5» — доходы, к которым не применяют ограничения по взысканию и которые считают единовременными.

Характер выплат определяет тот, кто выплачивает физлицу доход.

Напомним, сейчас предусмотрено всего 3 кода. Помимо зарплаты доходы различают только в зависимости от того, применяются ли к ним ограничения по взысканию.

Документ: Указание Банка России от 25.03.2022 № 6104-У

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