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ЦБ РФ утвердил новые коды для поля «Назначение платежа» при переводе денег:

28.04.2022
КонсультантПлюс


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 «1» — зарплата или иные доходы, по которым ограничен размер удержания;

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 «2» — доходы, на которые нельзя обратить взыскание и которые имеют характер периодических выплат. Исключение — доходы, к которым не применяют ограничения по взысканию;

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 «3» — доходы, к которым не применяют ограничения по взысканию и которые считаются периодическими выплатами;

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 «4» — доходы, на которые нельзя обратить взыскание и которые имеют единовременный характер. Исключение — доходы, к которым не применяют ограничения по взысканию;

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 «5» — доходы, к которым не применяют ограничения по взысканию и которые считают единовременными.

Характер выплат определяет тот, кто выплачивает физлицу доход.

Напомним, сейчас предусмотрено всего 3 кода. Помимо зарплаты доходы различают только в зависимости от того, применяются ли к ним ограничения по взысканию.

Документ: Указание Банка России от 25.03.2022 № 6104-У

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