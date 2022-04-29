Верим в сильную Россию

Валерий Иванов, заместитель генерального директора по безопасности и кадрам:

Я лично и коллектив АО «Авангард» решительно поддерживаем решение Президента Российской Федерации о проведении специальной военной операции по сдерживанию украинских националистов и защите независимых Донецкой и Луганской Народных Республик.

Такой шаг был необходим, так как ни в коем случае нельзя допустить, чтобы извращалась история нашей Великой Победы, продолжались издевательства над мирными жителями Донбасса и Луганска, поднимал голову фашизм.

Нельзя этого допустить ради нашей безопасности, ради будущего наших детей, ради нашей спокойной жизни и созидания, ради процветания Российской Федерации!

Мы верим в сильную Россию! В мужество, героизм и профессионализм нашей Армии!

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