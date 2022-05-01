Ветераны – за мир

Владимир Васильевич ИВАНОВ, председатель Сафоновской районной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов:

–Приближается главный праздник нашего народа – День Победы. Делегация совета ветеранов обязательно примет участие в митинге и других торжествах, в том числе шествии Бессмертного полка.

Обсуждая с ветеранами ситуацию на Украине, где поднимает голову фашизм, фальсифицируется правда о Великой Отечественной войне, представители ветеранской организации сочли важным поддержать решение Президента РФ Владимира Путина о проведении военной спецоперации по защите интересов населения ЛНР И ДНР. Люди, пережившие войну, были едины в своем мнении о том, что фашизм не пройдет! И я в этом полностью солидарен с ними!

#ZаПрезидента

#ZаМир

#своихнебросаем

#ZaРоссию