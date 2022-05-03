Едины как никогда

Любовь Тимашкова, директор школы № 9:

В настоящее время Россия переживает довольно сложный период. Два месяца назад привычная для жителей страны жизнь радикально изменилась. Люди, отправившиеся сражаться за наше общее благо против военных преступников, вопреки всем злым языкам, достойны огромного уважения, низкий им поклон. Солдаты и офицеры нашей страны в интересах нашей национальной безопасности жертвуют своими жизнями, входят в населенные пункты без артиллерии, минометов и штурмовой авиации, ведут боевые действия с четкой задачей минимизации человеческих потерь со стороны гражданского населения и инфраструктуры. Но стоит отметить, что непростая ситуация в жизни нашей Родины сплотила большинство ее граждан. Сегодня как никогда мы едины! Я поддерживаю нашего Президента! Верю, что наши Вооруженные силы выполнят все поставленные перед ними задачи! Поддержать их, а также помочь беженцам из Донбасса – это наше общее дело.

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