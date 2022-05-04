Идет Бессмертный полк

Каждый год, празднуя радостный и светлый День Победы, мы отмечаем, что ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше. Пройдут десятки лет, и наши дети не увидят их на параде Победы, и не смогут уже рассказать своим детям, листая семейный альбом, кто этот паренек в пилотке со звездочкой на пожелтевшей от времени фотографии.

Надо сделать так, чтобы ушедшие навсегда солдаты вернулись 9 мая к нам: в каждый дом, в каждую семью. И это возможно — они должны идти победным строем в любые времена.

«Бессмертный полк» — акция, призванная сохранить память о Великой Отечественной войне, о каждом, кто, не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины.

К сожалению, из-за пандемии коронавируса в 2020 и 2021 году акция проходила в онлайн формате. В этом году шествие «Бессмертного полка» пройдет в традиционном формате, но с соблюдением всех эпидемиологических мер.

Приглашаем всех, кому дорога память, кто помнит и чтит славных воинов победителей принять участие в шествии «Бессмертного полка», который состоится 9 мая в 11:00 в сквере Памяти у Вечного огня.

Изготовить штендер с фотографией ветерана вы можете обратившись в Центральную районную библиотеку — центр социально-правовой информации. Заявки принимаются до 30 апреля.

Подробную информацию вы можете получить по телефону: 2-58-40.