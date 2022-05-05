Красиво, уютно, безопасно



Уважаемые сафоновцы!

Благодаря вашему выбору за несколько лет реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в нашем городе благоустраиваются общественные территории. Результаты проделанной работы хорошо видны и позволили сделать любимые городские зоны красивыми, уютными, а главное безопасными.

Принять участие в преображении родного города довольно просто.

В прошлом году с помощью онлайн-голосования мы определили дизайн-проект первого этапа благоустройства парковой зоны по

ул. Мира или, как мы привыкли его называть, парка Южного, работы по реализации которого начнутся в ближайшее время.

В этом году до 30 мая нам с вами предстоит выбрать дизайн-проект второго этапа благоустройства, подлежащего реализации в 2023 году.

Удобство голосования заключается в том, что не нужно никуда специально идти или ехать, главное – иметь под рукой смартфон или компьютер, зайти на платформу za.gorodsreda.ru или 67.gorodsreda.ru, авторизоваться через портал госуслуг и оставить свой голос. Считаю, что в процесс голосования должно быть вовлечено как можно больше неравнодушных, любящих наш город жителей. Ведь это прекрасная возможность для каждого из нас повлиять на внешний вид и комфорт Сафоново.

Согласитесь: приятно жить, когда твоя малая Родина хорошеет год от года. Прошу вас принять самое активное участие в голосовании. Вместе мы сделаем Сафоново лучше!

Александр Лапиков,

Глава муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области