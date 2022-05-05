Путин Zа Россию, а мы Zа него!

Нина Михайловна СНЫТИНА, директор Сафоновского городского культурного центра:

– «Россия никакую страну не считает врагом и никому не рекомендует считать ее врагом», — заявил Владимир Путин на прямой линии. С каждым днем я убеждаюсь в правильности этих слов и в своевременности решения нашего Президента о начале спецоперации.

Чего только стоит освобожденный от нацистов Мариуполь! Сегодня город, оказавшийся в заложниках у азовцев, постепенно привыкает к мирной жизни. Российская армия войну не начинала, она ее заканчивает! Верю нашему Президенту и горжусь им! Он Zа Россию, а мы Zа него! #ЗаПрезидента#ZастрануZаПрезидента#ZaПрезидента#ZaМир#своихнебросаем#ДавайЗаМир#ЗаРоссию#ЗаПутина#ЗаНаших