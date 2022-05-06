Весенняя подборка изменений законодательства

С 1 по 25 мая 2022 г. дарим «Подборку изменений законодательства 2022»

Содержит информацию об изменениях в законах, актуальные поправки, проекты и письма



Гарантированно достоверная информация на 1 мая 2022 г.



Будет интересна бухгалтерам, юристам, специалистам по закупкам и кадрам

Акция действительна только для юридических лиц, подборка предоставляется в формате PDF.

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