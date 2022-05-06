Сохраним и улучшим

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» создана единая федеральная платформа для онлайн-голосования граждан по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, или их дизайн-проектов.

В начале прошлого года в результате рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципального образования Сафоновского городского поселения, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022–2024 годах, сафоновцы определили для реконструкции территорию набережной парковой зоны по ул. Мира, которую мы привычно называем парк Южный.

В этом году до 30 мая предстоит выбрать дизайн-проект второго этапа благоустройства. Концепция предполагает сохранение и комплексное развитие этой зоны отдыха.

Чтобы выразить свое мнение, достаточно лишь авторизоваться через портал госуслуг на платформе za.gorodsreda.ru или 67.gorodsreda.ru.

Уважаемые сафоновцы! Примите участие в формировании образа будущего! Вместе сделаем город комфортнее!

Анна ЗАХАРОВА, председатель

Сафоновского районного совета депутатов