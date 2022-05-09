Россия была, есть и будет великой державой

Ольга Гапельченкова, зам. директора по воспитательной работе школы № 4:

–Россия была, есть и будет великой державой. Это определено её тысячелетней цивилизацией, способностью объединить на огромной территории разные народы, теми невиданными испытаниями и геополитическими вызовами, с которыми ей пришлось столкнуться на протяжении всей её истории.

Те события, которые происходят в наши дни, лишь подчёркивают мощь, силу и независимость нашей страны.

Мне кажется, с особым вниманием и волнением граждане России вслушивались в слова российского Президента о признании независимости ДНР И ЛНР и о старте специальной военной операции.

Я поддерживаю нашего Президента в его смелом и полном ответственности решении, я горжусь нашими воинами, которые сражаются против неонацистов во имя людей, которые проживают на территории Украины.

Хочется верить, что все трудности носят временный характер и постепенно будут преодолены.

Хочу пожелать всем россиянам крепкого здоровья, оптимизма и веры в то, что наш Президент, руководство нашей страны проведут правильную и результативную работу по решению задач, стоящих перед нашей Родиной.



#ZaПрезидента #ZaМир #своихнебросаем #ДавайЗаМир #ЗаРоссию #ЗаПутина #ЗаНаших