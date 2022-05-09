Этот День Победы – особенный

Татьяна ШЕРЧЕНКОВА, жительница г. Сафоново, в прошлом – начальник отдела социальной защиты населения администрации района:

— Каждый год 9 Мая все наше большое семейство участвует в праздничном митинге. Дети, внуки, правнуки и теперь уже даже праправнуки с портретом героя Великой Отечественной войны, капитана Дмитрия Максимовича Суворова.

Мой отец ушел на фронт 18-летним мальчишкой, и не только он один: все советские ребята как один стремились защищать Родину, биться с фашизмом и нацизмом. Отцу повезло: несмотря на тяжелейшие испытания, два серьезных ранения он вернулся домой живым. Вспоминать о том страшном времени не очень-то любил, но все же кое-что рассказывал.

О том, как освобождали Польшу, где русских воинов встречали с распростертыми объятиями; как боролся с бандеровцами уже после войны; как воевал в Берлине… Всегда говорил о воинском долге, чести, долге перед Отчизной. Нынешней весной ему бы исполнилось 100 лет…

Этот День Победы – особенный. Потому что вновь Россия стоит на страже безопасности наших границ, борется с проявлениями нацизма, защищает мирных жителей. Связь поколений, которую символизирует георгиевская ленточка, продолжается: тогда и сейчас по-другому нельзя. Оставаться в стороне от происходящих событий, бросить на произвол судьбы граждан независимых республик Донбасса и Луганска? Не тот мы народ, чтобы прятать голову в песок и делать вид, что все нормально. Мы – поколение победителей! Я верю и знаю, что победа вновь будет за нами, что наши воины сделают все возможное для установления настоящего мира, в котором не обижают слабых и не запрещают чтить память той Великой войны.

#ZaПрезидента#ZaМир#своихнебросаем#ДавайЗаМир#ЗаРоссию#ЗаПутина#ЗаНаших1

