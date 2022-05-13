Всплеск патриотизма



Андрей Николаев, председатель местного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия»:

Когда Россию обвиняют в геноциде, вспоминаются слова классика: «А судьи кто?»

Россия пришла не уничтожать украинцев как нацию и этнос. Всем известно, и об этом не раз говорилось, Россия пришла с целью защитить мирное население Донбасса, а так же всех тех украинцев, которые страдали от бесчинств бандеровцев и неонацистов.

Конечно, легко говорить такие фразы как «У нас всё было хорошо до прихода русских», когда ты сидишь во Львове и не видишь всех бед, которые происходят на правом берегу Днепра. Конечно, вам в Западной Украине стало плохо, когда массы беженцев потекли с востока страны на запад.

А Россияне не жалуются на потоки беженцев, и с доброй русской душой встречают их здесь и помогают, порой отдавая последнее.

Так вот разница как раз в том, что в нашей стране, когда грозит нашей Родине какая-то опасность, происходит небывалый всплеск Патриотизма и сплочённости всех Россиян. А идеи «Великой Украины» в составе Европейского Союза, которые вдолбили в головы простого украинского народа, рухнули так и не успев сбыться, поэтому наши братья украинцы, которые наконец поняли к чему ведет политика нацистов, так и ждут бойцов Сил Специальных Операций.

Уверен, осталось немного и скоро Украина заживёт новой жизнью

#ZаМир#ДавайЗаМир#СвоихНеБросаем

#ЗаРоссию#ЗаНаших