Отечественное – лучше!

Всю свою сознательную жизнь я придерживаюсь принципа «Свое – лучше, чем привозное!». Еще в детстве помню, как родители всегда приобретали только отечественную продукцию – на столе всегда была сафоновская колбаса, молоко, хлеб, а овощи выращивались на своем огороде – это было вкусно и полезно.

Годы идут, а я продолжаю поддерживать отечественного производителя. Считаю это одним из важных дел, учитывая нынешние обстоятельства и санкции запада. Тем более Смоленщине есть чем похвастаться – это мясная и молочная продукция г. Смоленска, кардымовский хлеб. Не могу не отметиться наших Сафоновских производителей, товары которых мы можем приобрести в магазинах города: «Смоленское подворье» (молочная и овощная продукция Рыбковского хозяйства), «Глобус», «Ваш любимый магазин», «Улей» ( молоко МУСХП «Родник»), сети пекарень «Русский каравай» (ИП Павлов Н.Н.). В д. Николо-Погорелое в магазине «Причал» — молочную продукцию ИП Главы КФХ Строгоновой И.А. Продукция которых отличается высоким качеством, изумительным вкусом, но самое главное – она полезна для здоровья.

Покупая продукцию региональных производителей, мы вносим вклад в развитие сельского хозяйства и экономики Смоленской области, помогаем сохранить рабочие места, проявляем любовь к родному краю.

Покупай отечественное и будь здоров!

#япользуюсьроссийским

Начальник отдела сельского хозяйства

Администрации муниципального образования

«Сафоновский район» Смоленской области

Пыхов Сергей Петрович